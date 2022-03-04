إقلاع طائرتين لشركة "إير كايرو،"إلى بولندا لإعادة الطلبة المصريين العابرين للحدود

/683147/إقلاع-طائرتين-لشركة-إير-كايروإلى-بولندا-لإعادة-الطلبة-المصريين-العابرين-للحدود

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم مساء اليوم إقلاع طائرتين تابعتين لشركة إير كايرو، متوجهتين إلى بولندا، ليعود على متنهما إلى أرض الوطن الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية.

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ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

الرئيس الأوكراني يتهم روسيا باللجوء إلى الإرهاب النووي

هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة مقتل 9200 جندي روسي في المعارك الدائرة حتى الآن منذ بداية العملية العسكرية فى كييف والتى بدأت فى ٢٤ فبراير الماضي.

علق الرئيس الاوكراني ما حدث اليوم الجمعة فى محطة زابوريجيا النووية، متهما موسكو باللجوء إلى "الإرهاب النووي" والرغبة في "تكرار" كارثة تشيرنوبيل. كما أضاف زيلينسكى ان الدولة الإرهابية لجأت الآن إلى الإرهاب النووي.

وقال الرئيس الاوكراني انه لا توجد دولة فى العالم غير روسيا أطلقت النار على وحدات للطاقة النووي، مؤكدا ان هذه هى المرة الأولى في تاريخنا وفي تاريخ البشرية.