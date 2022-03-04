أبو زيد نقيبا لمهندسين قنا بفارق 22 صوت

أنهت اللجنة المشرفة علي انتخابات الإعادة علي منصب نقيب مهندسي قنا، الفرز منذ قليل، كانت قد شهدت انتخابات الإعادة علي منصب النقيب، اليوم الجمعة، إقبالاً فوق المتوسط بمقرات الانتخابات بمركزي قنا ونجع حمادي بين الدكتور المهندس الدكتور محمود محمد أبوزيد والمهندس محمد فتحي عبدالهادي.

وأعلنت اللجنة المشرفة علي الانتخابات، فوز الدكتور المهندس محمود محمد أبوزيد، رئيس قسم المدني بكلية الهندسة بجنوب الوادي الفوز بمنصب النقيب بعدد أصوات 745 صوتا، فيما بلغت أصوات المهندس عبدالفتاح هاشم 723 صوتا، ويتنافس في جولة الإعادة على مقعد نقيب مهندسي قنا، المهندس محمود محمد ابو زيد، حصل على 613 صوتا في الجولة الأولى، والمهندس عبد الفتاح محمد هاشم، وحصل على 577 صوتا في الجولة الأولي، وبلغ من لهم حق التصويت فى الانتخابات على مستوى المحافظة، 11950 ناخب وناخبة.

انتخابات نقابة المهندسين فى قنا

وفاز بمقاعد النقابة الفرعية لشعبة الكهرباء كلا المهندس سالم حسين سالم، و المهندس محمد رفاعى عبدالوهاب، و المهندس وليد عبدالعزيز عبداللطيف و شهرته وليد عكاوى، وفاز بمقاعد شعبة المدنى كلا من أحمد محمد الديب، ممدوح سيد عبدالباقى، و شهرته ممدوح أبوخليل ، محمد عمر على السباعى، محمد أحمد شرقاوى.

وشهدت الانتخابات اقبال متوسط منذ الساعات الأولى من التصويت، وارتفعت أعداد المشاركين فى التصويت خلال الساعات الماضية وقبل غلق صناديق الاقتراع، وشهدت انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة قنا، تواجد قوى لشباب المهندسين للمشاركة فى اختيار مجلس النقابة.

محافظ قنا يفتتح معرض تراثنا

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ معرض تراثنا للمنتجات والمشغولات اليدوية والحرفية بمنطقة عمر أفندي بمدينة قنا وذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية فى تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية من خلال تمكين الحرفيين والمنتجين من خلال بتسويق منتجاتهم على أحدث الوسائل التقنية المستحدثة.

وتفقد محافظ قنا المنتجات المعروضة “الفركة - الفخار - اعمال خشبية - النول - الكليم - حقائب جلدية وكوروشية - مفروشات لحافات - اكسسوارات - ماكولات وغيرها” واشاد بمستوى الجودة لتلك المنتجات، كما التقى بالعاملين والعاملات بتلك الصناعات وأشاد بمدى حرصهم على جوده الإنتاج وسعيهم الدؤوب على إنجاح صناعتهم وتطويرها مؤكدًا على أهمية التوسع بتلك الصناعات لتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية بما يعود بالنفع على المواطن ويزيد الدخل الاقتصادى لتلك الأسر .