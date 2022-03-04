/683146/غلق-الاقتراع-بنقابة-مهندسين-الفيوم-ومنافسة-شرسة-على-مقعد-النقيب

شهدت انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم إقبال فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت فى الساعة السابعة مساء اليوم وبدء عملية الفرز. كما شهدت الانتخابات تأمينات مشددة من قبل الشرطة داخل نادى قارون الرياضى بالمحافظة ،وبإشراف قضائي كامل، ووسط إقبال كبير من المهندسين على المشاركة فى العملية الانتخابية.

وتجري جولة الإعادة علي مقعد النقيب بين كلا من المهندس هشام والي، والذي حصل على 854 صوتا ،والمهندس جمال عبد الواحد والذي حصل علي 694 صوتا في حسبما أعلنت اللجنة اللجنة المشرفة على الانتخابات الجمعة الماضية وفاز الجمعة الماضية على مقاعد شعبة «المدني» تنافس 10 مرشحين للفوز بثلاثة مقاعد ونجح كلا من: محمد عبد الحكم وحصل علي 980 صوتا ، وأسماء أبو طالب وحصلت علي 672، ونجح على مقعد نائب الرئيس مصطفى مؤمن وحصل علي 666 صوتا ، فيما فاز بمقعد شعبة «البترول» الذي تنافس عليه ثلاثة مرشحين رامي رشاد وحصل علي 1083 صوتا وتنافس على مقاعد شعبة «الكهرباء» عدد 8 مرشحين للفوز بمقعدين، وفاز كل من محمد أبو زيد وحصل علي 730 صوتا ، وأحمد رحيم وحصل علي 661 صوتا ، كما تنافس على مقعد العمارة 3 مرشحين للفوز بمقعد واحد وفاز بالمقعد هالة طلاوي وحصلت علي 719 صوتاً.

محافظ الفيوم يفتتح معرض الحرف التراثية لتمكين الفتيات

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، معرض الحرف التراثية والتقليدية الخاصة بالمرأة والمقام على هامش فعاليات المنتدى الأول “دعم وتمكين الفتيات ضد الابتزاز الإلكتروني والتحرش” الذي ينظمه قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة الفيوم بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة بالهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة، وضم المعرض عددا من الأعمال اليدوية والمشغولات الفنية شملت أعمال نسيج وخيامية وجلود طبيعية وصناعية وحلي إيتامين وتطريز ومشغولات بالخرز والصدف وإكسسوار سيراميك وتطريز وكروشية بالخرز وليسيه ونسيج خرز وأعمال إيموجرومي وشنط خيامية وطباعة. كما ضم معرض الحرف التراثية والتقليدية الخاصة بالمرأة إقامة عدد من الورش الفنية لتعليم الفتيات فن الديكوباج والذي يعتمد على خامات من أطباق البورسلين والصناديق الخشبية والألوان والأواني الخشبية، بالإضافة إلى ورشة لتعليم فن الباتشورك والتلوين والذي يعتمد على خامات من القماش والخيوط والألوان، وكذلك ورشة لتعليم استخدام خيوط التلي والقماش القطن، بالإضافة إلى ورشة لتعليم فن صناعة الإكسسوارات من الخيوط والخرز والخامات المعدنية.