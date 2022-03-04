جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، فصل التيار الكهربائى عن محولات محطة روح مغذى 3 و4، بعد غد الأحد، من الساعة العاشرة حتى الثانية عشر ظهرًا لإجراء أعمال الصيانة الدورية.





وذكرت محافظة الغربية - فى بيان اليوم - أن الأماكن المتأثرة بالفصل خلال تلك الفترة الزمنية هى: حى الجمهورية ومنطقة الكوبرى الجديد ومنطقة اللواء والموقف والجمعية الزراعية وشركة مصر للبترول ومستشفى الشرطة والمناطق المحيطة بها، موجهًا الأماكن المهمة التى ستتأثر بتيار بالفصل مثل المستشفيات الواقعة فى نطاق الفصل والتموين وخلافه تدبير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأحد.. فصل الكهرباء عن محطة طنطا للصيانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.