جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ - خلال جولته اليوم الجمعة - تلبية كافة مطالبهم، وخاصة سرعة أعمال صيانة أعمدة وكابلات الكهرباء مع خطة تحويلها إلى شبكة أرضية؛ وفقا للمخطط الزمنى لعدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح، وكذلك وجه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بزيادة ضخ مياه الشرب لأهالى المنطقة، ومتابعة شكاوى المواطنين وتوصيل المياه إليهم، كذلك جار إعادة الشيء لأصله، وخاصة مدخل المنطقة من شارع المدرسة الثانوية الصناعية بعد انتهاء أعمال مد كابلات الكهرباء ورصف الشوارع تيسيرا لحركة المواطنين والمواصلات.
يأتى ذلك بمرافقة أشرف إبراهيم السكرتير العام، وحسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، ورضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية بالمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ مطروح يجرى جولة ميدانية بمنطقة الشيخ عطيوة لبحث احتياجات الأهالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.