استعدادا لافتتاحها.. بدء التشغيل التجريبى لمحطة الصرف الصحى بالضبعة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، بدء التشغيل التجريبى لمحطة الصرف الصحى الجديدة بمدينة الضبعة شرق مرسى مطروح بطاقة 14 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة مالية قدرها 600 مليون جنيه.





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