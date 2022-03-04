وفد مشروع اجروجيت مصر يزور مزارع المحاصيل الزراعية بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد الدكتور مجد المرسى، أن وفد مشروع العيادة الزراعية "اجروجيت مصر" الذى أطلقته أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع مبادرة رواد النيل وجامعتى الفيوم وإحدى الجامعات الأهلية، أجرى عدة زيارات للعديد من المزارع المختلفة شملت مزارع القمح والتمور ومزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والصوب الزراعية وبعض المنشآت الزراعية، وذلك لرصد المعوقات الزراعية والمشاكل التى يواجهها المزارعون وصغار المستثمرين مما سيساعد فى توجيه مشروع العيادة الزراعية "اجروجيت مصر" للمسار الصحيح وتوظيفه لخدمة المجال الزراعى والعاملين به وتوجيههم للممارسات الزراعية السليمة القائمة على الأسس العلمية والبحث العلمى المتطور.





وقال وكيل الوزارة إن أجروجيت مصر هو أحد مشاريع التحول الرقمى التى تتبناها أكاديمية البحث العلمى لدعم المزارعين المصريين فى أنحاء الجمهورية وتوصيل العلم الزراعى اللازم لزيادة كفاءة وإنتاج العمليات الزراعية، والوفد ضم الدكتورة هبه لبيب، رئيس مركز ريادة الأعمال والابتكار التنافسية والمدير التنفيذى لمبادرة رواد النيل، والدكتورة بثينة يوسف، أستاذ الإنتاج الداجنى فى كلية الزراعة جامعة الفيوم، والمهندس أحمد صالح مدير الوحدة الاستراتيجية ومركز الابتكار بمبادرة رواد النيل، وعدد من المهندسين والأساتذة المشاركين فى المشروع. وأضاف أنه تم مناقشة إقامة مشاريع زراعية تنموية فى الوادى الجديد لاستغلال المخلفات الزراعية فى الصناعات المختلفة وعلى رأسهم صناعة العلف، ومناقشة إمكانية تسهيل الوصول للمحتوى الرقمى الزراعى الإرشادى والتعليمى القوى الذى يقدمه مشروع العيادة الزراعية وتقليل الفجوة بين احتياجات المزارع من التعليم الزراعى والموارد البشرية المتوفرة فى المنطقة من خبراء وأستاذة فى المجال الزراعى والتى تقدم الاستشارات والتعليم، مما يدفع بعجلة التنمية الزراعية بمحافظة الوادى الجديد ومساعدة المزارع بشتى الوسائل الممكنة. وأشار إلى أنه تم تفقد مصنع أعلاف ومصنع المحافظة لتعبئة وتغليف التمور وذلك للتعرف على سير عملية الإنتاج ولقاء العاملين بالمصانع المختلفة والتعرف على نواقص العمليات الزراعية المختلفة لتطويع مشروع العيادة الزراعية لسد احتياجات العمال من ناحية التعليم والتدريب الزراعى والصناعى.

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