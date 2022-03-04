مؤشرات أولية.. هاني ضاحي الأعلى أصوات في انتخابات نقيب المهندسين بلجان القاهرة

اظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات نقابة المهندسين بمحافظة القاهرة، تفوق المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي والمرشح لذات المنصب في نتائج فرز لجان القاهرة، ويلاحقه في الترتيب المهندس طارق النبراوي. وأظهرت المؤشرات الأولية تفوق المهندس حسام الدين عفيفي، المرشح على منصب رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، على المهندس هشام أبو سنة، في نتائج فرز 35 لجنة منأصل 80. وجاءت مؤشرات النتيجة في القاهرة كالتالي: 35 لجنة من أصل 81 1430 هشام أبو سنة 1962. حسام عفيفي

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