/683148/مصطفى-فتحي-يسجل-هدف-التقدم-للتعاون-السعودي-والفتح-يعود-بالتعادل-فيديو

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة التعاون والفتح، بهدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتواجد الدولي المصري مصطفى فتحي في صفوف التعاون السعودي، على سبيل الإعارة من نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم.

مصطفى فتحي مع التعاون هذا الموسم

يستمر عطاء مصطفى فتحي لفريقه الجديد بالدوري السعودي، والتي شارك معه حتى الأن في 5 مباريات، منذ اعارته في الشهر الماضي، من الزمالك وتسجيل هدفه الرابع اليوم بالخليج في هذا الموسم.

فاتتح مصطفى فتحي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر اللقاء من خلال تسديده من أقصى الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، لتصطدم بمدافع الفتح وتسكن الشباك من أعلى الحارس.

روعة من مصطفي فتحي 🤩🤩



لا يتوقف عن التسجيل في الدوري السعودي 👏



pic.twitter.com/hHmOUPRj7t — KingFut بالعربي (@KingFut_AR) March 4, 2022

عاد الفتح بالتعادل في الدقيقة السادسة والثلاثون من عمر المباراة، عن طريق فراس البريكان، ليحرم التعاون من الثلاث نقاط، ويتقاسم نقاط المباراة بالتعادل.

بهذا التعادل يتواجد الفتح في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد التعاون في المركز الثاني عشر، برصيد 24 نقطة.

طردي التعاون تخضعهم على التعادل

شهدت الدقيقة 36 تعادل فراس البريكان ليزداد وضع التعاون تأزما بطرد لاعبه نواف الصبحي في نهاية الشوط الأول.

وتم طرد لاعب آخر من التعاون هو زي لويس في الدقيقة 49، بينما طرد مراد باتنا من صفوف الفتح في الدقيقة 70 بالإنذار الثاني.

تشكيل التعاون السعودي أمام الفتح:

كاسيو في حراسة المرمي.

خط الدفاع: عبدالله – لوينداما – الصبحي – البكر.

خط الوسط: الرشيدي – المهديوي – مصطفي فتحي – النابت.

خط الهجوم: ميدران – لويس.