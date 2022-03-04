برسالة موجهة للنساء.. أبرز تصريحات رشا سامي العدل مع نشوى مصطفى

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تحيا مصر ترصد أبرز تصريحات الفنانة رشا سامي العدل

تصريحات رشا سامي العدل

وحلت الفنانة رشا ابنة الفنان الراحل سامي العدل ضيفة الفنانة نشوى مصطفى، في برنامجها المذاع عبر شاشة قناة صدى البلدالفضائية.

ووجهت رشا رسالة إلى نساء مصر تشير إلى ضرورة إثبات أنفسهن وتحقيق أحلامهن، بجانب الابتعاد عن الشكليات والمظاهر الفارغة.

بيع رشا سامي العدل للمأكولات

وتابعت رشا العدل في اللقاء التلفزيوني لها ببرنامج "بنت البلد" أنها لن تتخلى عن سيدات مصر وستستمر في مساندتهن طوال الوقت.

واستكملت كلامها: "متخلوش حد يحبطكم أو يجهض محاولاتكم في النجاح، ولا حتى أهلكم أو الجيران.. أي حرفة تعرفوا تعملوها اشتغلوافيها، ومش مهم المظاهر لأن دا مش حيحط الطبق على السفرة عشان تاكلوا منه، ولا هيدفع لكم فواتيركم".

وقالت رشا أيضًا: "وحتى لو معاكم فلوس اشتغلوا، واعملوا مشاريع وابعدوا عن الشكليات»، وجاء ذلك بعد إعلانها عن اتجاهها لبيعالمأوكلات بجانب ابتعادها عن الفن.

رشا ابنة الراحل سامي العدل

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر اتجاهها لبيع المأكولات بصدمة كبيرة حيث أن والدها الراحل سامي العدل وعائلتها المالكين لـ شركة الإنتاج العدل جروب.

وانتشرت عدة شائعات تشير إلى رفض عائلة العدل جروب لما ارتكبته ابنتهم، كما قيل من البعض بأن عائلة تبرأو من رشا سامي العدل أمام الجميع بسبب ذلك المشروع .

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ولكن نفت رشا سامي العدل هذه الأنباء كل الشائعات التي ترددت، وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كلتلك الشائعات كاذبة، وانا على علاقة جيدة بكل أقاربي.. اهلي مش معترضين كما يقول البعض بالعكس تماما... احترموا قراري في محاولة الاعتماد على نفسي".

واستكملت كلامها: "عقبال باقي الناس لما تقتنع انه و لا عيب و لا حرام ان حد يسعى و يجتهد و يشتغل طالما بيكسب بالحلال ندعي بالتوفيق، و باذن الله اكون قدها و اخلي اهلي فخورين بيا".

واختتمت كلامها: " برضه انا مش ببيع في الشارع ... مش بائعة متجولة انا.. ماقولتش إني اعتزلت التمثيل، لأنه في دمي وعشقي الأكبر،أنا ما قولتش إني عملت عربية أكل، أنا قلت بعمل أكل وببيعه وده عادي جدًا، ستات بيوت كتير بتعمل كده".