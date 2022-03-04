/683152/سعرها-صادم-مهرجان-الأقصر-للسينما-الأفريقية-يمنح-جائزة-باسم-الراحل-محمود-عبد-العزيز

قرر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي انطلقت دورته الحادية عشر في الساعات القليلة الماضية، منح جائزة باسم الراحل محمود عبد العزيز بقيمة مالية هائلة، أتى ذلك خلال حفل افتتاح المهرجان.

دوت الخليج يرصد جائزة مهرجان الاقصر للسينما الافريقية

وصرح السيناريست سيد فؤاد خلال حفل افتتاح المهرجان، بأن الدورة الحادية عشر من الاقصر للسينما الافريقية، يستعد لاطلاق جائزة باسم الراحل محمود عبد العزيز، قدرها 2000 دولار، تمنح بواسطة أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وزوجته بوسي شلبي.

حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الجدير بالذكر أنه يشهد حفل افتتاح الدورة الحادية عشر لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية حضور كلا من حسين فهمي الذي يكرمه المهرجان وصناع السينما الأفريقية منهم المخرجة أبولين تراوري من بوركينا فاسو والنجم صبري فواز والفنانة سلوي محمد علي والمخرج السنغالي موسي توريه ، والفنانة زينة و عبير صبري ،و ناهد السباعي والفنانات سلوي خطاب و بسمة.

كما يشهد أيضا حضور الفنانة سهر الصايغ والمخرج عمر عبد العزيز والفنان حمزة العيلي وميار الغيطي و هبة عبد الغني والمخرج مجدي أحمد علي وهشام ماجدو الفنان الشاب احمد مجدي كعضو لجنة تحكيم ، ومحمد سلام وجيهان خليل والفنان شريف حلمي والفنانة مريم الخشت و الفنان حسين نصار و الفنان محمد يسري والفنان محسن.

من هو محمود عبد العزيز

محمود عبد العزيز ممثل مصري، ولد في حي الورديان غرب الإسكندرية وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة، تعلم في مدارس الحي إلى أن انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة.

بداية مسيرة محمود عبد العزيز الفنية

بدأت مسيرة محمود عبد العزيز الفنية من خلال مسلسل "الدوامة" في بداية السبعينيات حين أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً في المسلسل مع محمود ياسين ونيللي، ومع السينما من خلال فيلم "الحفيد" أحد كلاسيكيات السينما المصرية (1974)، وبدأت رحلته مع البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم "حتى آخر العمر".

جوائز حصدها محمود عبد العزيز

حصد الفنان محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية من أهمها: «جائزة أحسن ممثل عن أفلام "الكيت كات"، "القبطان"، "الساحر" من مهرجان دمشق السينمائي الدولي، جائزة أحسن ممثل عن فيلم "سوق المتعة" من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي».