/683153/محمد-صلاح-يكشف-لـ-إسعاد-يونس-أصعب-المواقف-له-في-المقاولون-وأفضلها

كشف الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب الوطني الأول، عن المعانان التي شهدها في بداية مسيرته الكروية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال اللقاء المسجل مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc في التاسعة مساء، في لقاء حواري شامل، وخاص مع الفرعون المصري وأيقونة جاهير ليفربول الإنجليزي.

بدأت الحلقة الثاني لمحمد صلاح مع الإعلامية إسعاد يونس، بتقرير مصور من أمام ملعب الأنفيلد بمدينة ليفربول، قبل انطلاق مباراة فريقه مع أحدى الفريق، حول آراء جماهير الريدز عن محمد صلاح.

أفضل وأصعب لحظات صلاح بالمقاولون

وقال صلاح: "والدي كان أكتر واحد مؤمن بموهبتي، ودايماً كان بيدعمني، ووالدتي كانت برضو بس مش زي والدي"

وأضاف: "وأنا وصغير مكنتش تعبان، والسفر بالنسبالي كنت صغير فكان السفر دا بالنسبالي حاجه حلوه".

وواصل: "أول مرة كنت في استراحة المقاولون كان عندي 16 سنه لما وصلت فريق أول بعد سنتين في الناشئين".

وأردف: "أيام المقاولون عمري ما أنساها، ومقدرش انسى أول يوم كنت في استراحة لوحدي".

واختتم: "الإستراحة كانت للاعبين المغتربين المميزين، ولما فكرت في كده كنت مبسوط جداً".