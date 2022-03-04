كفاح محمد صلاح.. والدته طالبته بالاعتزال خوفاً عليه ووالده كان الداعم الرئيسي

تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، عن والدته ووالده موضحا الشخص الأكثر دعما له في مسيرته الكروية.

وأضاف صلاح خلال حلوله ضيفا مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي: والدي دعمنى كثيرا ووالدتى كانت تطالبنى باعتزال الكرة لأنها كانت تخاف على من السفر والحوادث".

وواصل لاعب المنتخب وليفربول:"لا أشعر حاليا بالتعب الذي عانيت منه في الصغر، اتذكر هذه اللحظات وأسترجعها كثيرا".

وأكمل مو صلاح:" أتذكر اول مرة ذهبت فيها للمقاولون العرب والجهد في هذه الرحلة، لحظتها قولت هل سأعانى منها كل يوم؟! لكنى أكملت الرحلة".

وأتم الدولى المصري: "تعلمت الدروس جيدا، وتأقلمت على الظروف، نمت وراء بوابة المقاولون وأنا صغير في النادي ولا انسى هذه اللحظات".

يحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه حاليا.

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما الأحد الماضي على ملعب "ويمبلى".