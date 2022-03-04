/683157/رضوى-الشربيني-تحصد-جائزة-الإعلامية-الاكثر-تأثيرا-من-She-Can
أعربت الإعلامية رضوى الشربيني عن سعادتها بحصد جائزة الإعلامية الاكثر تأثيرا ضمن فعاليات الدورة السابعة من ملتقي She can، الداعم للسيدات المحليات ورائدات الأعمال، وصناع القرارات والمستثمرات وغيرهن.
دوت الخليجيرصد تفاصيل تكريم رضوى الشربيني بجائزة الاعلامية الاكثر تأثيرا ضمن ملقتي she can
وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «اتشرف بمنحي جائزة الإعلامية الأكثر تأثيرًا للدورة السابعة من She Can، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، في الخامس من شهر مارس الجاري في الحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية».
الاعلامية رضوى الشربيني
رضوى الشربيني هي إعلامية مصرية، تقدم برنامج "هي وبس" على قناة سي بي سي سفرة منذ فبراير سنة 2017، يشيد بها البعض ويراها نموذجا "للمرأة المتحررة القوية" ويرى البعض أن النقد الموجه إليها هو جزء من "حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع، وفي المقابل انتقدها آخرون ووصفوها "بعدوة للرجال.
أعمال رضوى الشربيني
قدمت رضوى بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج "أنا مصر" في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري "بروباجندا تي في"، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها "هي وبس" الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.
السيرة الشخصية لرضوى الشربيني
تزوجت رضوى وأنجبت بنتين ثم انفصلت عن زوجها، وقد ذكرت أنها لا تريد خوض علاقة جديدة لتكريس حياتها لطفلتيها، وأثناء حملها تركت الإذاعة.
عملت رضوى في شركة بترول، ولكنها عادت إلى التقديم التليفزيوني بعد عدة سنوات من خلال عددة برامج البرامج بسبب عدم رضاها عن نفسها في ذلك الوقت ورغبتها في التغيير.
اتخذت قرارا بإنقاص وزنها واتباع نظام غذائي صحي، كما أنها داومت على الذهاب إلى الصالات الرياضية حتى تمكنت من خسارة أكثر من 30 كيلو جرام.
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