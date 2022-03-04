/683160/محمد-صلاح-يكشف-عن-سبب-فشل-تطور-لاعبين-في-مصر

كشف الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب الوطني الأول، عن كيفية تعامله مع المواقف التي يمكن أن يتعرض لها أي لاعب في بدايته بمصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال اللقاء المسجل مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc في التاسعة مساء، في لقاء حواري شامل، وخاص مع الفرعون المصري وأيقونة جاهير ليفربول الإنجليزي.

بدأت الحلقة الثاني لمحمد صلاح مع الإعلامية إسعاد يونس، بتقرير مصور من أمام ملعب الأنفيلد بمدينة ليفربول، قبل انطلاق مباراة فريقه مع أحدى الفريق، حول آراء جماهير الريدز عن محمد صلاح.

كيف تخطى محمد صلاح عقبات التعامل مع المدرب

وقال: "كنت بخاف على أكل عيشي من وأنا صغير، في الكورة علشان والدي صرف كتير".

وأضاف: "في مواهب ولاعبين كتير كانت معايا وأفضل مني علشان ركزت في حجات تانيه".

وأردف: "في لاعبين وأصحابي تتخانق مع مدربين أو تغيب ومكنش ليا دعوه بيها".

واختتم: "المدرب واللاعب لازم يكون في تواصل وحديث كتير علشان العلاقة بين الأثنين يكون بنهم توافق".

أصعب المواقف التي مرت على محمد صلاح في بدايته

وقال: "في يوم ملقتش مكان ابات فيه انا وصاحبي ومرضيتش ابات في الترب عند واحد معرفته، ورجعنا بيتنا ورا بوابة الناشئين".

وزاد: "ملعب 2 بالمقاولون فرشنا ونمنا انا وصاحبي واتغطينا ببطانيه واحده".

وأضاف: "في الوقت ده وقتها كان ممكن أعمل اي حاجه علشان أوصل لحلمي".

وأردف: "محمد عبد الحميد بعدها ساعدني ان ابات في الإستراحة".

وواصل: "محدش عرف وقتها اننا بتنا ورا البوابه علشان منعملش مشكله للعامل اللي دخلنا".

واختتم: "كنت مكسوف ان ارجع على والدي واقوله مش معايا فلوس كنت بتكسف".

التعامل مع عادات وتقاليد دول أوروبا

قال: "تقاليد وطبيعة الإنجليز بتعلم منهم علشان أعرف اتعامل معاهم ومستغربش من تقاليدهم وأفعالهم".

وأضاف: "في كل بلد كنت بسافر فيها كنت بحاول في أسرع وقت ان اتأقلم معاهم في عاداتهم وتقاليدهم".

واختتم: "التعامل مع الشباب الإنجليزي سهل لأنه من أفضل الشخصيات اللي اتعملت معاهم".