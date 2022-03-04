محمد صلاح : المكانة التى وصلتها استغرقت الكثير من الوقت والجهد

تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، ان هدفه لحظة مغادرة مصر للاحتراف أن يجعل الأطفال يملكون الحلم.

وأضاف صلاح خلال حلوله ضيفا مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي: "الوصول للمكانة التي عليها الآن استغرق وقتا وجهدا كبيرين، وأن تجعل الأمل عند الناس من افضل الأشياء التي يمكن ان يصنعها الانسان".

وواصل لاعب المنتخب وليفربول:" رسالتي لكل انسان يشاهدنى ويتابعني، خد الايجابي منى وسيب السلبي، لو انتقدتنى مش هيفرق معايا، ليس غرور وانما واقعية".

وأكمل مو صلاح:" اى حد يشوفني في لقاء، خد منه الكويس، اكيد لو دورت على الوحش والسيء هتلاقي، بس ركز في الايجابي وانت تستفيد".

يحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه حاليا.

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما الأحد الماضي على ملعب "ويمبلى".