/683155/محمد-الشناوي-مواجهة-المريخ-السوداني-ليست-سهلة-والأهلي-لن-يتركها

أكد محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، أهمية وصعوبة مباراة الغد أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيبذلون أقصى جهد لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخلال المؤتمرالصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم الجمعة في استاد الأهلي we السلام قال الشناوي: "مواجهة المريخ السوداني غدًا مصيرية بالنسبة لنا، ولهذا لا بديل سوى تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث".

تصريحات محمد الشناوي قبل لقاء المريخ

وأعرب الشناوي عن تقديره لنادي المريخ السوداني كمنافس ولكنه وزملاءه في حالة تركيز لتحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة.

وأضاف الشناوي في حديثه عن مباراة الأهلي الأخيرة بدوري الأبطال وقال: "مباراة صن داونز كانت صعبة وكنا قادرين على الفوز بنتيجة كبيرة لولا سوء التوفيق، ومع ذلك نحن لا ننظر إلى الخلف وما يشغلنا الآن هو التركيز في مباراة المريخ".

وكشف الشناوي عن حديثه مع اللاعبين قبل مواجهة الغد المهمة قائلًا: "تحدثت مع اللاعبين حول أهمية المباريات الثلاث المقبلة لحسم الصعود في دوري أبطال إفريقيا، واتفقنا جميعًا على التكاتف لتحقيق هذا الهدف".

واختتم الشناوي تصريحاته مؤكدًا أن جميع لاعبي الأهلي سيبذلون أقصى جهد في مباراة المريخ غدًا، بهدف تحقيق الفوز وتقديم عرض قوي يليق بجماهير النادي التي تساند الفريق دائمًا في كل مكان.

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ـ علي لطفي ـ مصطفى شوبير .

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ محمود وحيد ـ علي معلول ـ محمد عبدالمنعم ـ كريم فؤادـ محمد هاني.

خط الوسط:حمدي فتحي ـ حسين الشحات ـ أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة ـ محمد محمود ـ طاهر محمد طاهر ـ لويس ميكيسوني ـ أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: بيرسي تاوـ حسام حسن ـ محمد شريف.