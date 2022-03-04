/683159/موسيماني-أتمنى-تأجيل-مباراة-بيراميدز-بالدوري-ولن-نترك-الـ-12-نقطة-بإفريقيا

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، إن مباراة المريخ التي تقام مساء غد السبت والمؤجلة من الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في غاية الأهمية، خاصة أنها تأتي بعد الخسارة أمام صن داونز، مؤكدًا على جاهزية الفريق لمواجهة بطل السودان وأن هدفه الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة المريخ: سنواجه فريقًا قويًّا غدًا، قدم أداء جيدًا في البطولة وخلال مواجهته أمام صن داونز لم يستطع الأخير الفوز عليه، ولكن مباراة الغد لا بديل للأهلي عن الفوز بها والحصول على نقاطها الثلاث.

فرص الأهلي في التهديف

وشدد موسيماني على أن الأهلي يخلق فرصًا للتهديف وهو ما حدث أمام صن داونز، مشيرًا إلى أن هناك أربع مباريات متبقية للفريق في دور المجموعات بـ١٢ نقطة، ويسعى لحصد جميع النقاط من خلال تحقيق الفوز في جميع المباريات.

وأوضح المدير الفني أن الفارق بين مباريات الدوري وإفريقيا هو تسجيل الأهداف واستغلال الفرص، وأن الأهلي في مباراة صن داونز كان في منتصف ملعب الفريق المنافس، ولاحت أمامه أكثر من فرصة للتسجيل ولكن لم تترجم إلى أهداف، ولهذا تحدث مع اللاعبين وطالبهم بضرورة استغلال الفرص لتسجيل الأهداف.

غيابات الأهلي في الفترة الأخيرة

وأكد المدير الفني أن الأهلي سبق أن واجه غيابات متعددة لأسباب متباينة، ضاربًا مثالًا ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا بالإمارات، التي افتقد الفريق خلالها جهود العديد من اللاعبين واستطاع أن يحقق الفوز وتكرر نفس الأمر في مباراة فاركو في الدوري، مؤكدًا أن الغيابات لا يجب أن تكون عقبة في طريق الفريق وتحقيق طموحاته.

وأشار إلى أنه منذ أن تولى مهمة قيادة الأهلي والفريق يواجه ضغطا في المباريات والغيابات، وفي كأس العالم للأندية عانى الفريق من غياب اللاعبين الدوليين في بعض المباريات إلى جانب الإصابات.

مباراة بيراميدز والأهلي بالدوري

وأوضح أنه كان يأمل في عدم إقامة مباراة بيراميدز قبل مباراة صن داونز، خاصة أن الفريقين الأهلي وبيراميدز يمثلان مصر في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وقال موسيماني: اعتدنا على وجود تكتل دفاعي من فرق الدوري، ورغم ذلك الأهلي يحقق الفوز ويصل إلى مرمى المنافس متغلبا على التكتل الدفاعي، وفي دوري أبطال إفريقيا لعب صن داونز المباراة بتكتل دفاعي أيضًا، ولم يتوقع أحد أن يسجلوا وأن الأهم هو معرفة كيفية الوصول إلى المرمى والتسجيل.