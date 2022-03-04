/683161/الأهلي-يتعاقد-مع-مهاجم-مصري-قادم-من-الدوري-الإسكتلندي

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي عن تعاقد المارد مع المهاجم الصاعد حسين محاسب، بعدما أنهى مسؤولو القلعة الحمراء الصفقة خلال الفترة الماضية، والتعاقد مع المهاجم الصاعد الذي لعب في الدوري الإسكتلندي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حضور حسين محاسب صاحب الـ 19 عامًا وسوف يشارك مع فريق 2001 بالقلعة الحمراء.

من هو حسين محاسب مهاجم الأهلي الجديد ؟

حسين من مواليد القاهرة وهاجر مع عائلته الي بريطانيا "إسكتلندا بالتحديد"، ويلعب في مركز المهاجم الصريح وشارك في ناشئين نادي رينجرز الاسكتلندي وناشئين نادي ماذرويل الإسكتلندي في جميع الفئات العمرية قبل الانتقال للنادي الأهلي.

شارك مهاجم الأهلي الجديد من قبل مع المنتخبات المصرية للناشئين، وتم انضمامه مع ربيع ياسين من قبل في منتخب 2001 في أحد المعسكرات.

موسيماني قبل مواجهة الأهلي والمريخ السوداني

وأكد المدير الفني أن الأهلي سبق أن واجه غيابات متعددة لأسباب متباينة، ضاربًا مثالًا ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا بالإمارات، التي افتقد الفريق خلالها جهود العديد من اللاعبين واستطاع أن يحقق الفوز وتكرر نفس الأمر في مباراة فاركو في الدوري، مؤكدًا أن الغيابات لا يجب أن تكون عقبة في طريق الفريق وتحقيق طموحاته.

وأشار إلى أنه منذ أن تولى مهمة قيادة الأهلي والفريق يواجه ضغطا في المباريات والغيابات، وفي كأس العالم للأندية عانى الفريق من غياب اللاعبين الدوليين في بعض المباريات إلى جانب الإصابات.

وأوضح أنه كان يأمل في عدم إقامة مباراة بيراميدز قبل مباراة صن داونز، خاصة أن الفريقين الأهلي وبيراميدز يمثلان مصر في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وقال موسيماني: اعتدنا على وجود تكتل دفاعي من فرق الدوري، ورغم ذلك الأهلي يحقق الفوز ويصل إلى مرمى المنافس متغلبا على التكتل الدفاعي، وفي دوري أبطال إفريقيا لعب صن داونز المباراة بتكتل دفاعي أيضًا، ولم يتوقع أحد أن يسجلوا وأن الأهم هو معرفة كيفية الوصول إلى المرمى والتسجيل.