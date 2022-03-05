بعد وفاة والده.. هشام عباس يُحيى حفل غنائي بحضور كامل العدد

/683168/بعد-وفاة-والده-هشام-عباس-يحيى-حفل-غنائي-بحضور-كامل-العدد

قام الفنان هشام عباس بإحياء حفل غنائي، وذلك بمناسبة عيد الأم لأعضاء أحد الأندية، والذي قدم خلاله العديد من أغانيه المشهورة التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ومن الجدير بالذكر أن الحفل كان من تنظيم وليد منصور، وجاء الحفل بحضور كامل العدد.

دوت الخليج

وفاة والد الفنان هشام عباس

هذا وجاء نبأ وفاة والد هشام عباس كان من خلال كتابة بهجت قمر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً: توفى اليوم والد اخويا وحبيبي الفنان هشام عباس البقاء لله وخالص التعازي للأسره، وذلك منذ شهرين.

حفل زفاف ابنة هشام عباس

وعلى الصعيد الآخر، احتفل الفنان هشام عباس بزفاف ابنته في أحد القاعات الحفلات بمدينة الجونة بشهر نوفمبر من العام الماضي، وكان الزفاف مقتصر على الأهل والأصدقاء وبعض المشاهير والنجوم التسعينات.

وقد أحيا نجوم الأغنية المصرية فى حقبة التسعينات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، حفل زفاف ياسمين، ابنة صديقهم النجم هشام عباس، الذى أقيم مساء الجمعة في نوفمبر الماضي، بأحد الفنادق الكبرى فى الجونة.

كما قد حضر الحفل مجموعة من المشاهير إلى جانبهم، من بينهم الإعلامية لميس الحديدي، والمذيعة إنجي علي والفنانة شيرين رضا.

تألق ابنة هشام عباس في حفل زفافها

وكانت ابنة هشام عباس متألقة في حفل زفافها بإطلالة رقيقة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويلا أتسم بالتطريزات والقصات غير التقليدية التي زادت من جاذبيتها وأناقتها، وكان الفستان من توقيع Maram Borhan، وقد لفتت ياسمين ابنة هشام عباس الأنظار بمجموعة من الإكسسوارات الجذابة والأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة.

كما أعتمدت ابنة هشام عباس على تسريحة شعر من أنامل المصفف أحمد منير، ووضع لها خبير التجميل عبدالله الرفاعي ميكاب جميل مرتكزا على الألوان المتنساقة مع لون بشرتها مما برز ملامحها الجميلة.

غناء هشام عباس لابنته بحفل زفافها

وقد ظهر الفنان هشام عباس، وهو يغني أغنية خاصة لابنته ياسمين احتفالًا بحفل زفافها، التي كانت كلماتها: من يومها وهي دي مهوسة… ياسمينا هي ما شاء الله والليلة اهي عروسة وأستاذ محمد بقى يا ناس خد الدلع والبسبوسة.