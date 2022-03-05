/683172/كيف-نثقف-أولادنا-جنسيا-الإعلامية-فاطمة-مصطفى-تسأل-والشيخ-مجدي-عاشور-يجيب-فيديو
وجهت الإعلامية فاطمة مصطفى سؤال إلى فضيلة الشيخ د. مجدي عاشور، تستفسر فيه عن اشكالية تثقيف أولادنا جنسيا وحكم الدين في ذلك.
دوت الخليج
جاء خلال برنامجها "ماما دوت أم" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر قناة cbc بالموسم الرابع ، حيث قالت:" هل ديننا يقول اننا يجب ان نثقف اولادنا جنسيا ام نتركهم مع الزمن لاكتساب المعلومات تدريجيا".
الشريعة الاسلامية تصلح لكل زمان ومكان
فيما رد فضيلة الشيخ د. مجدي عاشور قائلا:" ان الشريعة الاسلامية تصلح لكل زمان ومكان لذلك الاحكام الشرعية تختلف من زمن لزمن، والجيل الحالي يختلف عن السابق لان السابق كان يغلب عليه الحياة البسيطة عكس ما نراه الان من جيل السوشيال ميديا .
الحذر من اثارة محفزات الغرائز عند تثقيف الاطفال جنسيا
وتابع :" يجب ان نثقف اولادنا وعدم تركه لاحد ، حيث اننا يجب ان نثقفه جنسيا ونعلمه على قدر الحاجه، مع الحذر من اثارة محفزات الغرائز".
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