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وجهت الإعلامية فاطمة مصطفى سؤال إلى د.عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمـس بشان الاسباب النفسية التي تعيق العلاقة الحميمة بين الزوجين في بداية حياتهم الزوجية.

دوت الخليج

أستاذ طب نفسي يوضح أسباب حدوث مشاكل في العلاقات الحميمة للزوجين

جاء خلال برنامجها "ماما دوت أم" الذي تقدمه عبر قناة cbc بالموسم الرابع ، حيث قالت ما هي الاسباب النفسية التي تعيق العلاقة الحميمة بين الزوجين في بداية زواجهم، ليجيب عليها دكتور د.عبد الناصر قائلا:" لو ناس اختزلت العلاقة الحميمة لعلاقة جسدية فهذا خطأ فادح يؤدي إلى مشاكل كثيرة".

أستاذ طب نفسي يوضح أسباب حدوث مشاكل في العلاقات الحميمة للزوجين

وتابع د.عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمـس :" العلاقات الحميمة ترجمة لمشاعر انسانية وعلاقة انسانية متواجده طوال اليوم بين الزوج وزوجته.

دوت الخليج

وأكمل د.عبد الناصر عمر:" الهدف من هذه العلاقة الحميمة هي اثبات المشاعر الانسانية بين الزوجين، وبالتالي المشاكل التي تحدث في هذا الشأن تحدث بسبب عدم الفهم، بالاضافة الا ختلاف الفسيولوجي، والانماط المختلفة للطرفين.

الاسباب النفسية التي تعيق العلاقة الحميمة بين الزوجين في بداية حياتهم الزوجية

واستفض عمر في حديثه قائلا:" يوجد صنف من الناس تختلف رغباتهم في الاحتياج للعلاقات الحميمة وبالتالي وجود رجل لا يحب العلاقة الحميمة لزوجة تحبها، يتتسبب في مشاكل كبيرة.

الرغبة الطبيعية للعلاقة الحميمة

وتابع د.عبد الناصر عمر ان الرغبة الطبيعية للعلاقة الحميمة تتراوح من مرتين في الاسبوع إلى مرة في الشهر".