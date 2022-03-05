الأوقاف تنتهى من توزيع 109 أطنان لحوم ضمن مشروع صكوك الإطعام

جدة - نرمين السيد -
وقالت الوزارة، إنه بما يتم توزيعه اليوم يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن 109 أطنان من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية– دمياط - بنى سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادى الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل فى أن اختصنا بخدمتهم.
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