عاجل.. وزير التعليم يكشف معلومات هامة عن نظام الثانوية العامة الجديد

جدة - نرمين السيد - وأوضح، عبر صفحته بفيس بوك، أن نظام الثانوية العامة "الجديد" عبارة أسئلة التقييم التى تقيس مستويات فهم نواتج التعلم.

وأكد، أنه إمعانا فى تحري الدقة، فإن النظام الجديد لا علاقة له بما إذا كان "الامتحان/التصحيح" ورقيا أو إلكترونيًا، وكذلك لا علاقة له بنوعيات الأسئلة فيما إذا كانت مقالية أو متعددة الاختيارات أو أى نوع آخر.

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