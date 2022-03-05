تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 5 مارس 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، نهارا طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.





وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصيعد، ومشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 23 13 الإسكندرية 22 14 وادى النطرون 23 12 طنطا 22 11 شبين الكوم 23 12 دمنهور 22 12 بلطيم 21 11 مطروح 21 13 السلوم 21 11 سيوة 23 08 بورسعيد 20 12 دمياط 20 11 الزقازيق 23 12 المنصورة 22 11 الإسماعيلية 22 11 السويس 21 11 العريش 21 11 رفح 20 10 رأس سدر 23 11 نخل 21 03 نويبع 23 14 طابا 23 13 كاترين 19 05 الطور 24 11 شرم الشيخ 26 14 الغردقة 25 14 مرسى علم 26 14 الفيوم 24 11 بنى سويف 24 09 المنيا 25 08 أسيوط 27 07 سوهاج 27 08 قنا 31 09 الأقصر 32 11 أسوان 32 11 إدفو 33 12 أبوسمبل 32 12 الوادى الجديد 28 11 شلاتين 32 12 أبو رماد 28 13 حلايب 29 13 رأس حدربة 25 14

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