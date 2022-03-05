/683175/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، والتي من أبرزها مباراة الاهلي ضد المريخ السوداني ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: موعد مباريات دوري أبطال أفريقيا يخوض فريق النادي الأهلي ضد فريق المريخ والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 3 موعد مباريات الدوري الإنجليزي ليستر سيتي ليدز يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium نيوكاسل يونايتد برايتون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium وولفرهامبتون كريستال بالاس الساعة 5 مساء يخوض فريق بيرنلي ضد تشيلسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الخامسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium يخوض فريق ليفربول ضد وست هام يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium موعد مباريات الدوري الإسباني يخوض فريق أوساسونا ضد فياريال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 يخوض فريق إسبانيول ضد خيتافي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 يخوض فريق ريال مدريد ريال ضد سوسيداد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن عبر قنوات beIN Sports HD 1

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