/683176/موعد-مباراة-الأهلي-ضد-المريخ-السوداني-والقنوات-الناقلة

يلتقي النادي الأهلي اليوم السبت، ضد نظيرة المريخ السوداني ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم ، بإستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق النادي الأهلي ضد فريق المريخ والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 3

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ـ علي لطفي ـ مصطفى شوبير .

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ محمود وحيد ـ علي معلول ـ محمد عبدالمنعم ـ كريم فؤادـ محمد هاني.

خط الوسط:حمدي فتحي ـ حسين الشحات ـ أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة ـ محمد محمود ـ طاهر محمد طاهر ـ لويس ميكيسوني ـ أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: بيرسي تاوـ حسام حسن ـ محمد شريف.

موقف الفريقين في المجموعة

يتواجد المريخ السوداني في المركز الثاني بالوصافة، برصيد 4 نقاط، في المجموعة الأولى، من أصل مبارتين، تعادل في الأولى مع صن داونز، وحقق الفوز في الثانية على غريمه المحلي الهلال.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الهلال السوداني والأهلي، في أولى مواجهات الأخير بعد كأس العالم للأندية، على ملعب الجوهرة الزرقاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما سقط في المواجه الثانية امام صن داونز بالقاهرة بنتيجة هدف دون رد.

نجح النادي الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا، في النسختين الأخيرتين، والتي جاءت الأولى على حساب الزمالك غريمه القاري والمحلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، والثاني والأخيرة امام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية، مرتين على التوالي، الأولى كانت بقطر وعلى حساب بالميراس البرازيلي وبطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية "الكونكاكاف" بركلات الترجيح، والثانية بالإمارات، على حساب الهلال السعودي برباعية نظيفة.