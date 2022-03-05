/683177/موعد-مباراة-ليفربول-أمام-وست-هام-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق فريق ليفربول ضد نظيرةوست هام يونايتد، علي ملعب آنفيلد مباراة اليوم السبت 5 مارس، ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق ليفربول ضد وست هام يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

موقف الفريقين في الدوري الإنجليزي

يدخل ليفربول لقاء وست هام يونايتد وهو يحتل المركز الثاني في وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 60 نقطة، من أصل 26 مباراة، نجح في تحقيقها 18 مباراة، فيما تعادل في 6 مباريات، وخسر في مبارتين، سجل من خلالها 70 هدف، فيما تلقت شباكة 20 هدف.

يدخل وست هام يونايتد لقاء ليفربول وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 45 نقطة، من أصل 27 مباراة، نجح في تحقيقها 13 مباراة، فيما تعادل في 6 مباريات، وخسر في 8 مباريات، سجل من خلالها 46 هدف، فيما تلقت شباكة 34 هدف.

ليفربول يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.

مباراة إهدار الفرص بين ليفربول وتشيلسي

ضرب تشيلسي بالعديد من الكرات الخطرة بجانب هدفين، وتقنية الفار تلغي الهدفين بداعي التسلل، والذي جاء بالأول عن طريق روميرو لوكاكو وكاي هافريتز.

وأهدار ليفربول العديد من الفرص الضائعة، بينما وصل فريق تشيلسي عددة مرات إلي مرمي الريدز ولكن لم يستطيع التسجيل.