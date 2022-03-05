تعيين 171 شابا منهم 31 قادرون باختلاف فى مطروح

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، بتعيين 171 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 31 "قادرون باختلاف".





وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 257 طالب عمل.

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يناير الماضى، أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 85 منشأة، و13 حملة تفتيشية، وبحث شكوتين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وتحرير 20 محضرا سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد ندوتى توعية.

وأشار مدير المديرية، إلى أن المديرية قامت باستخراج 142 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفى مجال التفتيش العمالى قامت بالتفتيش على 256 منشأة، وأسفر عن تحرير 12 محضرا لمنشآت مخالفة، وبحث 134 شكوى عمالية.