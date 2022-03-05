القوى العاملة: تعيين 2331 منهم 29 ”قادرون باختلاف” بالقليوبية

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 2331 شابا، من بينهم 29 " قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل ، وذلك من بين 7776 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلاً عن توفير 964 فرصة عمل للشباب من الجنسين .

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان ، وقال : إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها 7 منح مولود جديد، و4 منح زواج ، و 4 منح وفاة أحد الأقارب لـ 4 عمال ، وعمل عملية جراحية كبرى لعامل ، بإجمالى 39 ألف جنيه لـ 16 عاملاً من المسجلين ، فضلاً عن تسجيل 498 عامل غير منتظم جديد على المنظومة ليصل المسجلين إلى 22844 عاملا .

ومن جانبها أوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية- في تقريرها للوزير عن إنجاز المديرية خلال شهر يناير الماضي-أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى المهارة 1984 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 2143 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق شهادتين قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج ، وتوجيه 15 خطاب لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن ، ومنح تصريحين تشغيل إضافي ، فضلاً عن استخراج 6 تراخيص عمل الأجانب أول مرة ، وتجديد ترخيص آخر .

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 614 منشأة دوريا ، وعمل 43 حملة تفتيش شامل ، وأسفر ذلك عن تحرير 224 محضرا ، كما تم التفتيش على 21 منشأة يعمل بها 40 طفلا ، وتم إنذار 15 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها ، وتحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة ، وعمل 7 ندوات توعية في مجال تنظيم الأسرة والسكان، وإجراء التفتيش على 288 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 185 محضر، وتم عقد 8 ندوات توعية ، كما تم بحث 138 شكوى ، ومنح 6 تراخيص المنشآت ، وإجراء 49 قياس ميداني .

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 299 شكوى، تم تسوية 32 منها ودياً ، وإحالة 51 للقضاء ، وحفظ 73 شكوى ، ومازالت هناك 143 شكوى تحت البحث والدراسة ، وعمل 7 معاينات للمنشآت التى تم تحرير محاضر لها بناء على طلب الجهات القضائية .

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم بدء دورة تدريبية جديدة على مهنة التفصيل والحياكة بالوحدة بعد نقلها إلي قرية كفر شبين - مركز شبين القناطر لـ 13 متدرباً .

وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 400 منشأة ، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة .