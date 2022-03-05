السفير المصري في بروكسل يلتقي برئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي

في إطار التواصل مع أعضاء البرلمان الأوروبي ورؤساء اللجان النوعية به، التقى سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي الدكتور بدر عبد العاطي في ٣ مارس الجاري بالنائب الألماني رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي "ديفيد ماك اليستر" المنتمي لمجموعة حزب الشعب الأوروبي، حيث تناول اللقاء سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين الجانبين المصري والأوروبي في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، ومن بينها المجال البرلماني؛ فضلاً عن المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من القطاعات، وعلى رأسها ملف الطاقة في ضوء كون مصر مركزًا لإنتاج وتداول وتوزيع الطاقة.

كما تناول اللقاء بشكل مفصل الدور

الإقليمي الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار، خاصة فيما يتعلق بالأزمات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً الليبية والسورية؛ والقضية الفلسطينية والوضع في منطقة الساحل. وقد أشاد رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي بالدور الإقليمي المصري البناء في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي بالإضافة إلى جهودها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

تم التطرق كذلك إلى عملية التحديث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية الجارية في مصر، خاصة فيما يتعلق بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقرار عدم تمديد حالة الطوارئ بالبلاد، فضلاً عن جهود بناء الإنسان من خلال التركيز على قطاعي التعليم والصحة. وتم خلال اللقاء بحث ترتيب زيارة لرئيس اللجنة الي مصر في إطار تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.