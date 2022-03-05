/683163/بفارق-٧٥-صوت--فوز-تامر-الكروانى-بمنصيب-نقيب-المهندسين-بالغربية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالغربية، اليوم الجمعة، فوز المهندس تامر الكروانى بمنصب نقيب المهندسين بالغربية ، بفارق ٧٥ صوت بين المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب .

دوت الخليج

كانت قد شهدت الجمعة، أنتخابات نقابة المهندسين بالغربية، إقبالا متوسط من قبل أعضاء الجمعية العمومية فى جولة الاعادة على مقعد نقيب المهندسين بين المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، التى حصلت على 1013 صوت ضمن قائمة "نبض المهندسين"، والدكتور مهندس تامر الكورانى أمين عام النقابة الفرعية الذى حصل على 746 صوت وسط تواجد أمنى مكثف لتأمين العملية الأنتخابية.

نبض المهندسين

فيما فازت باقى قائمة " نبض المهندسين"، بباقى مقاعد العضوية والشعب الـ7خلال الجولة الأولى من انتخابات النقابة، التى شهدت منافسة قوية، بين 52 مهندسًا تنافسوا على 8 مقاعد منها مقعد النقيب، وسبعة مقاعد للأعضاء.

انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، كانت قد شهدت فى جولتها الأولى إقبالاً محدود للمهندسين أعضاء الجمعية العمومية، البالغ عددهم نحو 43 ألف لهم حق التصويت، للإدلاء بأصواتهم في مقر النقابة بطنطا، ومقر نادي المهندسين بالمحلة، وسارت بشكل هادئ وسط إجراءات أمنية واحترازية، على الرغم من سخونة المنافسة.

وأجريت انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، وذلك مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات.