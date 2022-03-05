/683185/مؤتمر-صحفي-لـ-حسين-فهمي-التفاصيل-الكاملة-لـ-فعاليات-اليوم-الأول-من-مهرجان-الأقصر

‫تشهد الأقصر اليوم السبت عقد أولى فعاليات الدورة الـ 11 بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وذلك بدءً من الساعة العاشرة صباحًا، ويبدأ اليوم بافتتاح معرض المراكب التراثية والذي يقام في بهو فندق "جولي فيل"، وبعدها سيعقد مؤتمر صحفي لـ المخرجة البوركينية أبو لين تراوري وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بعد تكريمها أمس الجمعة في حفل الافتتاح.

دوت الخليج يرصد فعاليات اليوم الأول من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

فعاليات اليوم الأول من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وسيعرض فيلم "الذهب أم الأموال" للمخرج إيريك ريفوت، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وينضم العمل لمسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، وتشارك به دولة "مالي"، وتشارك الكونغو بفيلم "كاسونغو" للمخرج جورجيس سينجا ويعرض الساعة الحادية عشر صباحًا بقصر الثقافة.

بالإضافة إلى فيلم "غدا أكثر إشراقا" للمخرج ياسين قنيا، وتنافس به دولة فرنسا في مسابقة "الدياسبورا"، ويعرض أيضًا فيلم "خلف الأبوب المغلقة" للمخرجة لطيفة سعيد بقاعة النيل الكبرى، وأيضًا فيلم" طفل الآخر" للمخرج باتريكيا ويندي.

‫ ونشهد أيضًا عرض الفيلم العالمي الأول "حبيبة" للمخرج حسن بنجلوم والذي تنافس به دولة المغرب للمرة الأولى عالميًا ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقصر ثقافة الأقصر، وتعرض 4 أفلام ضمن مسابقة الأفلام القصيرة وهم "وداعا دلمار"، و"جبال المودة"، و"بلاط الملك"، و"غرفتين وصالة" وذلك بقاعة النيل بفندق "جولي فيل" .

مؤتمر صحفي لـ حسين فهمي

‫ويليه إقامة مؤتمر صحفي وحفل توقيع لكتاب "حسين فهمي" وذلك بطريق الكباش، في تمام الساعة الثالثة مساء، وسط حضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان بجانب مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، وفي الرابعة، تقام ندوة الإنتاج المشترك والتوزيع السينمائي بقاعة "رع " كما يعرض الفيلم التسجيلي الطويل "نجمة الصباح" للمخرجة "نانتيانا لوفا " والذي ينافس ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة.

ومن مصر يعرض الفيلم العالمي الأول "شخوص عالمنا التحتي" للمخرج هيثم شريف، وينافس به ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، وفي الساعة الرابعة يعرض فيلم "الإتفاق" للمخرج لي مال ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً تشهد الأقصر افتتاح معرض المكرمين ومعرض توت عنخ آمون بحضور الفنان حسين فهمي، والفنان محمود حميدة.

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ثم يعرض فيلم "الكاهن" للفنان حسين فهمي في تمام الخامسة والنصف، حيث يشهد فعاليات وعرض خاص وذلك ضمن أفلام البانوراما المصرية للمخرج عثمان أبو لبن بقصر ثقافة الأقصر .