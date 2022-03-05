طقس اليوم.. ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس دافىء على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، وتسجل القاهرة اليوم 23 درجة مئوية، السواحل الشمالية 22 درجة مئوية، شمال الصعيد 27 درجة مئوية، جنوب الصعيد 32 درجة مئوية، وتسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 14 درجة مئوية.
كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.
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