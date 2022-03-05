منح استثنائية لأسر ضحايا معدية أشمون ومدخنة الدقهلية

جدة - نرمين السيد - وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ومديرى مديريات القوى العاملة بمحافظتى المنوفية والدقهلية، بصرف منح استثنائية لأسر عمال ضحايا حادث غرق معدية مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وضحايا ومصابى حادث سقوط مدخنة مصنع طوب طفلي بميت غمر بمحافظة الدقهلية من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة.





وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، إن توجيهات الوزير جاءت فورية بمجرد عرض مذكرة بالحادث الخاص بسقوط مدخنة المصنع على العاملين به نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المنشأة، بسبب الرياح والأمطار والبرق التى حدثت خلال الأيام القليلة الماضية، وأن إهمال التعليمات نتج عنه وفاة 4 عمال تحت الأنقاض وهم: "أحمد عبد الله محمد الحفناوى، وإبراهيم مصطفى أبو زيد، ومحمد إبراهيم عبد الحى سليمان، وسحر سمير أحمد القبانى"، من العمالة غير المنتظمة بالمصنع.

كما نتج عن الحادث إصابة 5 عمال وهم: "خالد أحمد شعبان الطنطاوى، وعمرو رزق سليمان، ورضا عبد الهادى عثمان، وأحمد محمد شحاتة، وخالد كمال"، و4 من العمالة غير المنتظمة بالمصنع من قاطنى كفر سرنجا أبونبهان بميت غمر دقهلية، وهم: "أحمد عبد الله محمد الحفناوى، وإبراهيم مصطفى أبو زيد، ومحمد إبراهيم عبد الحى سليمان، وسحر سمير أحمد القبانى".

وقد شملت المنح الاستثنائية أسر 8 عمال زراعة موسمين تعرضوا لحادث غرق معدية محملة بسيارة عليها 8 من عمال الزراعة الموسميين، بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة، أن وزير القوى العاملة كان قد وجه بعمل حصر شامل للعمالة غير المنتظمة بكل مصانع الطوب الواقعة بمدينة ميت غمر فور علمه بحادث مصنع الطوب الطفلى بقرية أبو نبهان طريق المنصورة السريع بميت غمر، لإدراجها ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وصرف منح الرعاية الاجتماعية والصحية الدورية ، فضلا عن عمل وثيقة تأمين تكافلى لهم ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى بقيمة 200 ألف جنيه تتحملها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بالوزارة، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.