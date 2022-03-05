- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وكلف المحافظ، بالمتابعة الدورية وتوجيه الشركة بسرعة إنجاز الأعمال المكلفة بها لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.
وخلال الجولة، وجه المحافظ، رئيس حى الدقى وإدارة المرور بكلبشة سيارات نقل متعدية على الطريق العام ومتروكة بالشارع فى انتظار خاطئ، مع التأكيد على ملاك المركبات بعدم الوقوف العشوائى مجددا بنهر الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تفقد محافظ الجيزة، الحالة العامة بشارع النيل ومتفرعاته موجها بإدراج شارع بولس حنا بحى الدقى لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة له، إلى جانب رصد الشوارع المتفرعه من شارع النيل والتى بحاجه إلى رفع كفاءة لتطويرها.
وتفقد أيضَا أعمال تطوير ميدان المساحة والشوارع المحيطة به، وتم الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة للميدان ودعم المسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة وتركيب كاميرات مراقبة وتخطيط أماكن وساحات الانتظار.
ووجه، رئيس حى الدقى بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال وتكثيف دوريات النظافة ورفع الإشغالات ومنع تركيب الحواجز والأوتاد الحديدية بنهر الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.
رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع التحرير وميدان المساحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.