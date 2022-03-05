الأزهر: تدريب 160 إماما من 7 دول للرد على الشبهات

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بمشاركة 160 إمامًا من دول: (باكستان، كازاخستان، أوكرانيا، سلطنة بروناى، الهند، نيجيريا، الصومال)، فى إطار حرصِ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى إعداد وتأهيل نماذج متميزة من الأئمة والدعاة الوافدين لديهم القدرة على تفنيد الشبهات المعاصرة والرد عليها ردًا منهجيًا، ومحاربة التطرف والتشدد وسوء الفهم لبعض المفاهيم، ليكونوا خير سفراء للأزهر فى بلادهم.

وأكد الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، أنَّه انطلاقًا من مسؤولية الأزهر الشريف عن تأمين المجتمعات فكريا وسلوكيًّا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الدين الإسلامى، وسعيًا للرد على الشبهات التى تُثار حول الإسلام ومصادره ورموزه وتشريعاته وحضارته وتاريخه العريق، تأتى تلك الدورة التدريبية، لدعم قدرات الأئمة الوافدين من الناحية العلمية والبحثية فى التعامل مع القضايا المجتمعية الشائكة والتغيرات المعاصرة، لأجل بحث القضايا المعاصرة التى تتلاءم مع التحديات الموجودة بعيدًا عن النمطية وإهمال الواقع، وكمرحلة متقدمة فى إعداد وتأهيل الأئمة الوافدين، الذين اجتازوا دورة "إعداد الداعية المعاصر" فى الأكاديمية.

وأضاف الصغير أن دورة "منهجية الرد على الشبهات" تهدف إلى تأهيل الدعاة الوافدين وتدريبهم على كيفية تطبيق المنهجية العلمية فى تحرير المسائل العلمية، وتفنيد شبهات المشككين، وتحديد أساسيات الشبهة وأسبابها وآليات الرد عليها، من خلال الجمع بين المنقول والمعقول، والتعرف على المفاهيم العقلية والنفسية المرتبطة بالشبهات والرد على مثيريها، مهما تعددت وتنوعت مجالات تلك الشبهات ما بين شبهات تُثار حول القرآن الكريم والسنة، أو حول التشريع الإسلامى وأحكام الفقه فى جوانب العبادات والمعاملات والحدود والجنايات والأحوال الشخصية، أو الرد على الشبهات المتعلّقة بالعقيدة في باب الإلهيات والنبوات والسمعيات، أو الشبهات التي تثار حول الصحابة الكرام، والتاريخ والحضارة الإسلامية، أو الشبهات المتعلقة باللغة العربية وآدابها وبلاغة اللفظ القرآني الكريم.

كما أشار إلى اشتمال الدورة على عدد من ورش العمل التطبيقيّة، التى تُساهِم فى تكوين ملكات ذهنية ومهاريّة، حول آليات الردّ على الشبهات وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، فضلًا على اكتساب الأئمة الوافدين مهارات الحوار الناجح والمناظرة المتزنة مع المخالف، والقدرة على اكتشاف مفاتيح الشخصيات الإنسانية وتحديد طرق التحاور والتعامل معها.

ولفت رئيس الأكاديمية إلى أن هذه الدورة يحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء والأساتذة بجامعة الأزهر الشريف، من خلال اعتماد آلية "التدريب والتعلم عن بعد"، بنوعيه المتزامن وغير المتزامن، حرصًا على سلامة المشاركين فى البرنامج التدريبى، فى ظل جائحة كورونا.