رئيس خارجية البرلمان الأوروبى يشيد بدور مصر الإقليمى فى تحقيق الأمن

جدة - نرمين السيد - التقى سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبى الدكتور بدر عبد العاطى، بالنائب الألمانى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبى "ديفيد ماك اليستر" المنتمى لمجموعة حزب الشعب الأوروبى، فى إطار التواصل مع أعضاء البرلمان الأوروبى ورؤساء اللجان النوعية به.





تناول اللقاء سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين الجانبين المصرى والأوروبى فى مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، ومن بينها المجال البرلمانى فضلاً عن المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى العديد من القطاعات، وعلى رأسها ملف الطاقة فى ضوء كون مصر مركزًا لإنتاج وتداول وتوزيع الطاقة.

كما تناول اللقاء بشكل مفصل الدور الإقليمى الذى تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار، خاصة فيما يتعلق بالأزمات التى تموج بها منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً الليبية والسورية؛ والقضية الفلسطينية والوضع فى منطقة الساحل.

وقد أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبى بالدور الإقليمى المصرى البناء فى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى بالإضافة إلى جهودها فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

تم التطرق كذلك إلى عملية التحديث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية الجارية فى مصر، خاصة فيما يتعلق بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقرار عدم تمديد حالة الطوارئ بالبلاد، فضلاً عن جهود بناء الإنسان من خلال التركيز على قطاعى التعليم والصحة.

وتم خلال اللقاء بحث ترتيب زيارة لرئيس اللجنة إلى مصر فى إطار تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى.