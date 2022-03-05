177 مصرياً يصلون إلى مطار القاهرة قادمين من أوكرانيا عبر بولندا

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت طائرتان تابعتان لشركة إيركايرو، قادمتين من بولندا على متنهما نحو 177 مصريا من العائدين من أوكرانيا عبر بولندا.

وأنهت سلطات مطار القاهرة إجراءات وصول المصريين العائدين؛ والذي أغلبهم من الطلاب الذين كانوا يستكملون دراستهم في أوكرانيا، من خلال مبنى الركاب رقم 1 بالمطار المعروف بالمطار القديم، وتم استقبالهم من جانب قيادات المطار وشركة ميناء القاهرة الجوي.

الطائرة الأولى وصل على متنها 32 مصريا والثانية وصل على متنها 145مصريا، من الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى بولندا.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلاب المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

وكانت طائرتا إير كايرو، قد غادرتا مصر مساء أمس الجمعة، متوجهتين إلى بولندا لإعادة المصريين من هناك بعد عبورهم الحدود الأوكرانية، حيث غادرت إحداهما من مطار الغردقة والثانية من مطار شرم الشيخ، وسط اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لنقل المصريين العائدين من أوكرانيا.