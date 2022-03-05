" الأرصاد الجوية " تتوقع حالة الطقس حتى الخميس المقبل .. تعرف علي التفاصيل

درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا تدريجيا تتراوح من 3 : 5 درجات على كافة الأنحاء من اليوم السبت حتي الخميس المقبل ... هذا ما أكدته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث ستشهد البلاد اليوم السبت وغدا الأحد، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة تتراوح من 3 : 5 درجات على كافة الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

أما عن تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- السبت 5 مارس :

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة.

- الأحد 6 مارس: - الأحد 6 مارس: نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.- الإثنين 7 مارس والثلاثاء 8 مارس: شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الأربعاء 9 مارس: - الأربعاء 9 مارس: شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الخميس 10 مارس: - الخميس 10 مارس: شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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