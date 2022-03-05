/683179/مطار-مرسى-علم-يستقبل-28-رحلة-طيران-دولية-على-مدار-اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى بالبحر الأحمر، اليوم السبت، نحو 4 آلاف سائح من جنسيات مختلفة على متن 28 رحلة طيران دولية، وتتخذ الجهات المختلفة من إدارة المطار والحجر الصحي اجراءات تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع التأكد من سلامة السياح الوافدين.

دوت الخليج

رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولي، أكدت أن هناك رحلات قادمة من 8 دول أوروبية بعدد 60 رحلة دولية أوروبية والرحلات الداخلية تصل إلى 3 رحلات، حيث تصل 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و رحلات من 8 ايطاليا، و14 رحلة من ألمانيا، و 13 رحلة من التشيك، و 16 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لتوانيا.

معدلات الوصول للسياح من جنسيات مختلفة إلى مرسى علم

الخبير السياحي بالبحر الأحمر أبو الحجاج العماري، أكد إن معدلات الوصول للسياح من جنسيات مختلفة إلى مرسى علم جيد، إلا أن بالطبع هناك تأثير من قبل الرحلات الأوكرانية بعد الهجوم الروسي، مشيراً أن الرحلات الأوكرانية كانت فى مقدمة الرحلات التى كانت كانت تصل إلى منتجعات مرسى علم.