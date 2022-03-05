التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه مشنوقا داخل مسكنه بالغردقة

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قررت نيابة الغردقة، صباح اليوم السبت، التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه مشنوقا داخل منزله بمنطقة الاتوبيس خلال الأسبوع الماضى.
دوت الخليج
قرار النيابة جاء بتسليم الجثة لأسرته وذلك بعد أن انتهي الطبيب الشرعي من التشريح بمشرحة مستشفي الغردقة.
وكانت نيابة الغردقة، قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة شاب عثر على جثته مشنوقا بمنطقة الأتوبيس لبيان سبب الوفاة، وتكليف مباحث قسم الغردقة لإجراء التحريات اللازمة حول الحادث.
الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر
تعود تفاصيل الواقعة حين عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، مساء الخميس الماضى، على جثة شاب فى العقد الرابع من عمره مشنوقا داخل مسكنه بمنطقة خلف الأتوبيس، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام.
كان اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب خلف منطقة الأتوبيس، وانتقل إلى مكان الواقعة القيادات الأمنية، على رأسهم المقدم مصطفى حلمى، رئيس مباحث قسم ثان الغردقة.
وعقب معاينة النيابة العامة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتبين أن الجثة لشاب يعمل فى محل سوبر ماركت ويبلغ من العمر 37 عاما.
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