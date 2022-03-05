/683192/موعد-مباراة-الزمالك-والجونة-والقنوات-الناقلة

يستعد نادي الزمالك لمباراته القادمة أمام نظيرة الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري، الموافق الأثنين القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق الزمالك فوزصعب على فيوتشر بنتيجة 3-2 مساء الأربعاء في الجولة 11 من الدوري المصري.

فيما رفع رصيده إلى 22 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، خلف الأهلي 25 نقطة وبيراميدز23 نقطة.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك ضد الجونة عبر قنوات أون تايم سبورتس.

ويسعي الفارس الأبيض في حصد الثلاث نقاط وإنتزاع صدارة الدوري من غريمة التقليدي النادي الأهلي حيث يأمل في تحقيق اللقب مثل الموسم الماضي.

إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من على رأس الجهاز الفني.

أعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من إدارة نادي الزمالك، بعد خسارة أبناء مية عقبة في المباراة الأخيرة مع الفرنسي أمام الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف بدوري الأبطال.

يوسف أوباما يلتزم بالموعد

توجه يوسف أوباما لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، في الوقت المحدد إلى مقر النادي، لعقد جلسه مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، لتعديل بنود عقده مع الفريق.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، على تواجد يوسف اوباما في القوت الحالي بالنادي، لعقد جلسة مع مجلس الإدارة لتعديل بنود عقده والتي أبرمها مع اللجنة السابقه برئاسة عماد عبد العزيز، والتي تولت مهمة إدارة النادي في نوفمبر 2020.

أسامة نبيه

عقد أسامة نبيه المدرب العام بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضور أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس، قبل انطلاق المران الجماعي أمس الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأثنى “نبيه” على على أداء اللاعبين في مباراة فيوتشر الأخيرة، وأشاد بالروح التي ظهر عليها الفريق والإصرار على تحقيق الفوز رغم التأخر في النتيجة، وطالب بضرورة الاستمرار في تقديم أداء أفضل في الفترة المقبلة.