/683194/التفاصيل-الكاملة-لافتتاح-مهرجان-الأقصر-للسينما-الإفريقية-فى-دورته-ال-11

شهد محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر ، مراسم حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بقاعة المؤتمرات الدولية ، بحضور ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، ورئيس شرف المهرجان الفنان محمود حميدة، ورئيس المهرجان سيد فؤاد ، ومدير المهرجان عزة الحسيني .

دوت الخليج

بدأت مراسم الافتتاح بأجواء كرنفاليه، بعد تجمع الوفود وضيوف المهرجان ، ونقلتهم الذهبيات النيلية إلى قاعة المؤتمرات مكان اقامة الحفل، ثم بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ، تلاه "برومو" بعنوان " عشرة سنوات من الخيال" استعرض تاريخ المهرجان منذ بدايته وحتي ٱخر دوراته ، وقدمت حفل الافتتاح باللغتين (العربية والفرنسية ) الإعلامية والفنانة المغربية وفاء مراس.

المهرجان وضع مدينة الأقصر بمصاف المحافظات الفنية

وخلال كلمتة قال نائب محافظ الأقصر، أن المهرجان وضع مدينة الأقصر فى مصاف المحافظات الفنية كالقاهرة والاسكندرية وجعل المدينة التاريخية تتواجد بالانشطة الفنية والثقافية كونها مهد الفنون التى تمتد جذورها فى أعماق التاريخ.

وأضاف خيرى ان المهرجان خلال العشر سنوات الماضية استطاع ان يفرض نفسة كأحد اهم الفاعليات على أجندة محافظة الأقصر ، وشكل قناة تواصل بين مصر وأفريقيا من خلال تجمع نخب سينمائية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية ليمثل عودة هويتنا وهمزة وصل وامتداد العلاقة مع مصر التى ترجع لالاف السنين والتى شاهدناها من خلال النقوش الفرعونية على جدران المعابد.

هدى سلطان

وخلال افتتاح الدورة ال١١ للمهرجان تم تكريم اسم الفنانة الراحلة " هدى سلطان" وتسلمت التكريم حفيدتها النجمة ناهد السباعي ، إلى جانب تكريم اسم الفنان الراحل محمود مرسي ، واسم المخرج السنغالي الكبير جبريل ديوب مامبتي الذي تحمل الدورة اسمه ويتسلمها نجله تيمور مامبيتي، ثم تكريم ضيف شرف المهرجان دولة " أوغندا" وتسلم التكريم المخرج الأوغندي موريس موجيتشا، ثم تكريم المخرجة البوركينية ابو لين تراوري ، كما يتم تكريم النجم حسين فهمي ومنحه جائزة إنجاز العمر، ويكرم أيضا بالمهرجان النجم عمرو سعد الذي تغيب عن الحضور لظروف التصوير خارج مصر ولكن يحضر نيابة عنه نجله الفنان رابي عمرو سعد .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارات الثقافة والسياحة والاثار والخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي المصري ، وهيئة تنشيط السياحة وشركة أوراسكوم ويستمر حتى ١٠ مارس الجارى .