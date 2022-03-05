«مشروع قانون لحظر بيع السفن إلا بإخطار الحكومة»و«تحديد موعد مناقشة عامة لـ 9 طلبات »و« واعفاء حاملي جوزرات الصفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول لبورندي»..على طاولة البرلمان..غدا

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تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عدد من مشروعات القوانين، حيث تناقش 4 تقارير مقدمة من اللجان النوعية بالمجلس ، بشأن قانون سلامة السفن، وأعمال الواساطة التجارية، إضافة إلى تحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مقدمة من النواب.

تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان غدا الأحد

دوت الخليج

تحديد موعد لمناقشة 9 طلبات عامة مقدمة من:

1. العضو آمال عبد الحميد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن أولوية تعيين أوائل الخريجين بالجهات الحكومية.

2. العضو ميرال الهريدي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي بالمدارس الحكومية.

3. العضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل التعليم من عجز في أعداد المدرسين وارتفاع كثافة الفصول.

4. العضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.

5. العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية.

6. العضو هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة.

7. العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

8. العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

9. العضو منى عمر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن معالجة نقص دخول الموظفين بعد خروجهم على المعاش.

ثانيا تقارير اللجان:

1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982. 3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.

4) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021.