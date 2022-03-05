عاجل- إعادة فتح ميناء الصيد ببرج البرلس

جدة - نرمين السيد - أبحرت مراكب الصيد إلى البحر المتوسط منطلقة من ميناء الصيد البحرى ببرج البرلس بعد توقف يوم كامل، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم فتح الميناء بكامل طاقته لجميع مراكب الصيد بمختلف أحجامها.





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