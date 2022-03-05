جدة - نرمين السيد - وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بالإجماع على منح درجة الدكتوراه الشرفية لكل من الباحثة شيماء الزلاط عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والباحث شريف جمل محمد بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، نظرًا لوفاتهم بعد الانتهاء من إعداد رسائلهم العملية وقبل استكمال إجراءات المناقشة.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن منح درجة الماجستير أو الدكتوراه الشرفية للباحثين بالجامعة ممن توفاهم الله قبل استكمال إجراءات مناقشة رسائلهم العلمية يأتى كنوع من الاعتراف ورد الجميل لهم لما قدموه من جهود بحثية تساهم فى تعزيز حركة البحث العلمى بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا فى دعم من يقدمون خبراتهم وجهدهم لخدمة البحث العلمى والعملية التعليمية. وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة تحترم العلم وتُقدر قيمة علمائها وباحثيها وتولى اهتمامًا كبيرًا بترسيخ مبادئ البحث العلمى كى تكون رسائل رائدة وفق المعايير البناءة من أجل تقديم رسائل علمية ينتفع بها المجتمع. يُشار إلى أن الدكتورة شيماء الزلاط عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد تعرضت فى العام الماضى لحادث أليم أسفر عنه دخولها بغيبوبة استمرت لمدة ثمانية أشهر حتى توفيت فى ديسمبر الماضى، وكان موضوع رسالتها عن "الاقتصاد الأخضر" وحصلت رسالتها على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز، كما توفى الباحث شريف جمل محمد بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية عقب مروره بظروف صحية حرجة وإجرائه عملية قلب مفتوح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منح الدكتوراه الشرفية لاسمى باحثين توفيا بجامعة القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.