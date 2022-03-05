حياة كريمة.. التضامن والأورمان يوقعان بروتوكولا لتنفيذ 1000 مدرسة

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية الأورمان لدعم مشروعات مدارس المجتمع وتنفيذ 1000 مدرسة مجتمع، وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة".





جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة، الذى تنظمه الأورمان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية فى دورته الثانية بالأقصر.

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعى، أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى، ومن جانب جمعية الأورمان ممدوح شعبان مدير عام الجمعية.

ويأتى البروتوكول فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لوزارة التضامن الاجتماعى لدعم برنامج تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وطلاب الفئات الأولى بالرعاية.

جدير بالذكر أن هناك ما يقرب من مليون طالب فى سن التعليم المدرسى تسرب من التعليم أو لم يلتحق أصلًا.

وأكدت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعى تعزز من شراكاتها مع المجتمع المدنى والمتبرعين من المجتمعات المحلية والهيئات الدولية باتخاذ اللازم نحو المساهمة فى إقامة وتأثيث المدارس المجتمعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم التى تقوم بتوفير الكتب الدراسية والمساهمة فى اثابة ميسرات التعليم.

وشددت القباج، على ضرورة التركيز على قطاع التعليم لتحقيق النهوض بالمجتمع باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والارتقاء فى أى مجتمع، كما شددت على اهتمام رئيس الجمهورية، بهذه القضية باعتبارها المحور الأساسى لتحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع، لافتة إلى أن الدولة لا تقوم على الحكومة فقط، بل على المؤسسات والمجتمع المدنى بكل ما تحتوى من نضج فى العطاء على أرض الواقع وتحقيق أثر ملموس فى حياة الأسر، مضيفة: "هذا ما عهدناه دائما من المؤسسات المجتمعية".

وأضافت وزيرة التضامن، أنه وفقا لهذا البروتوكول سيتم تحديد المراكز والقرى التى سيتم العمل عليها وفقاً لهذا البروتوكول فى المحافظات المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرة إلى أنه سيتم توفير قواعد البيانات بالأسر المستهدفة ومراجعتها بشكلٍ دورى والقيام بتدقيقها عن طريق البحوث الميدانية والزيارات الأسرية، وكذلك التنسيق بين الجهات الشريكة فى تنفيذ المبادرة بما يشمل مكاتب المحافظين والجمعيات الأهلية وفرق المتطوعين والقنوات الإعلامية، بالإضافة إلى المتابعة والإشراف على التنفيذ وفقاً للمؤشرات والمستهدفات الخاصة بالمبادرة والبرامج بالتعاون والتنسيق مع جمعية الأورمان.

ومن جانبه أوضح محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن هذا التعاون يأتى ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار دعم وزارة التضامن والحكومة المصرية بجميع أجهزتها للمجتمع المدنى، كما أن البروتوكول يعكس دور المجتمع المدنى فى الارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا.