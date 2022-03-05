بدء الدراسة بالدفعة الرابعة من الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد...

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء حول بدء الدراسة للدفعة الرابعة بالدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية؛ وذلك بالشراكة بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وجامعة عين شمس.

وأشار التقرير إلى أن الدبلوم يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الهيئة وجامعة عين شمس؛ بهدف تخريج متخصصين مؤهلين تأهيلاً عاليًا في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد.

وينفرد الدبلوم باحتوائه على منهج دراسي علمي، يشمل الجوانب النظرية والعملية لمقررات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البُعد، وبرمجة نظم المعلومات الجغرافية، بحيث يمنح التدريب خريجي الجامعات والكليات المختلفة المهارات العلمية والتطبيقية في موضوعات الدراسة المتعلقة بمجال تلك التقنيات؛ مما يعزز فرص العمل المتاحة لهم في هذا المجال، خاصة مع زيادة الطلب العالمي على المتخصصين والمهنيين في هذا المجال الحيوي، وتستغرق الدراسة بالدبلوم 36 ساعة معتمدة موزعة على 3 فصول دراسية