إدارة منتدى شباب العالم تبدأ فى تنفيذ توصية الرئيس السيسى باطلاق حوار مجتمعي

تنفيذا للتوصية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهي تكليف إدارة منتدى شباب العالم والجهات والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فعالة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية. وبناء عليه قامت إدارة منتدى شباب العالم بتكليف الدكتوره نهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وسفيرة من سفراء حياة كريمة بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، بوضع خطة لتنفيذ توصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت فعالياتها بإطلاق حوار مجتمعي. وتشرفت غرفة العمليات المركزية للمشروع القومي حياة كريمة باستضافة أول لقائين، وذلك بحضور دكتور طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات وعضو مجلس النواب ولفيف من ممثلي كافة الاتحادات الإقليمية وممثلي بعض مؤسسات المجتمع المدني وتم خلال اللقاء مناقشة السادة الحضور للفرص المختلفة لتعظيم الاستفادة من إقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.

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